Even serieus. Kanker is een rotziekte en fuck kanker. Maar. Als je wilt aantonen dat de lucht in Europa veel kankerverwekkender is dan de lucht in de rest van de wereld, dan is deze statistiek van Europarlementariër Petra de Sutter niet echt een winnende debatstrategie. Natuurlijk wordt kanker in Europa vaker gediagnosticeerd dan in de rest van de wereld. Ten eerste zijn de medische voorzieningen in Europa gemiddeld een stuk beter dan in de rest van de wereld. En (mede) daardoor worden Europeanen een stuk ouder dan mensen in de rest van de wereld. Twee logische redenen waarom mensen in Europa vaker een kankerdiagnose krijgen dan in de rest van de wereld. Maar ja. Groene politici en rekenen, het blijft een lastige combinatie. Je krijgt bijna de indruk dat ze daar zo verslaafd zijn aan statistieken die zeggen DAT WE ALLEMAAL NAAR DE VERDOMMENIS GAAN, dat het niet meer uitmaakt of die statistieken kloppen of niet. Wij zijn benieuwd of iemand aan Bas Eickhout gaat vragen wat hij van deze rekenkunsten van zijn fractiegenoot vindt. En verder: hup strijd tegen kanker. Rotziekte.