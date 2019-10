Nou jongens en meisjes. Het moet maar eens afgelopen zijn met die walgelijke vooroordelen over criminaliteit. Iedereen denkt namelijk altijd maar dat alle misdadigers alleen maar mannen zijn en daarom is er nu een schrijnend gebrek aan rolmodellen voor jonge vrouwen die later de criminaliteit in willen. Het glazen Opsopring Verzocht plafond moet kapot. Niet ieder meisje droomt ervan om Anniko van Santen of Ellie Lust te worden. Er zijn er ook die een carrière als 'slank postuur, ongeveer 1m70, heeft tatoeage in nek' ambiëren. Voor al die meisjes is er nu de Europese campagne 'Crime has no gender'. Daarin presenteert Europol 21 gezochte criminelen, van wie maar liefst 18 met voorbips. Het webdesign is in handen van een paarse broek die bewijst dat ayahuasca gebruiken tijdens het Casa del Papel bingen een heel slecht idee is, maar je moet dus op de maskertjes klikken om de gezichten te kunnen zien. Hup vrouwen!

Wanted by Estland

Wanted by Nederland