En gemeenten zitten er maar mooi mee. Gemeenten zijn namelijk verantwoordelijk voor de opvang van slachtoffers én de aanpak van mensenhandel. Maar nu blijkt uit een rapport over 135 gemeenten van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Comensha, het coördinatie- en kenniscentrum tegen mensenhandel in Nederland, dat het allemaal niet erg wil vlotten. "Zo heeft een kwart van de gemeenten geen afspraken over waar signalen van mensenhandel gemeld moeten worden, hebben met name kleinere gemeenten geen trainingen om mensenhandel te herkennen en heeft slechts iets minder dan de helft van de gemeenten (49 procent) iemand die verantwoordelijk is voor de zorg aan slachtoffers. (...) De laatste schattingen van de Nationaal Rapporteur mensenhandel en seksueel geweld gaan ervan uit dat slechts een op de zes slachtoffers in beeld is." De Nationaal Rapporteur Mensenhandel stelde in een rapport uit 2017 dat er bijna 4795 mensen seksueel uitgebuit werden, 215 van hen waren mannen, de rest vrouwen. Daar bovenop komen nog eens tussen de 5.000 en 7.500 slachtoffers van arbeidsuitbuiting (PDF) die niets te verliezen hebben dan hun ketenen. En van die ongeveer 12.475 slachtoffers zijn er dus waarschijnlijk maar ongeveer 2000 in beeld. Nou, mooi, is de boel.