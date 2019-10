Nou meneer de ambtenaar laat maar eens zien wat jij in je schoentje hebt gekregen behalve een mooie fles spiritus om de ramen te lappen - HET IS DEELNAME AAN HET LEERNETWERK (DE)POLARISATIESTRATEGIE SINTERKLAAS!! Komt een mailtje binnen (zie onder) van de (even in hoofdletters hoor) EXPERTISE-UNIT SOCIALE STABILITEIT van het ministerie (!) van SZW. "Als vervolg op de bijeenkomst ‘De intocht van Sinterklaas, voor iedereen een feest?’ op 3 juli nodigen we u graag uit voor het leernetwerk (de)polarisatiestrategie en de intocht van Sinterklaas." Hoe om te gaan met polarisatievraagstukken rondom de intocht van de Sint. Vroeger, toen de lucht nog schoon was en de seks nog smerig, was Sinterklaas een KINDERFEEST. Dan stonden alle kindjes zich te verkneukelen voor de open haard met een schoentje en een worteltje omdat een of andere acrobatische knaap daar misschien wel een handje pepernoten in zou doen, hele families kwamen bijeen, staken de houtkachel aan, speelden spelletjes, zongen samen liedjes en zagen in verwondering hoe die ene oom het presteerde zijn zojuist verkregen chocoladeletter binnen zes tellen in zijn dikke pens te proppen. Maar nu is het een jank- en dramfestijn, een gebed zonder eind, met krampachtig georchestreerde reddingsboeien als 'leernetwerk (de)polarisatiestrategie' van de 'expertise-unit sociale stabiliteit'. Dolende richtingaanwijzers, omdat NIEMAND weet hoe we die afzuigkap boven het stinkende 'debat' nou precies aan moeten zetten, en dus proberen we met van die slappe maatwerkgroepjes Zwarte Piet letterlijk en ons schuldgevoel figuurlijk wit te wassen. Om te kotsen, dat is wat het is. Nu al zin in 6 december. Hierboven een foto van Sinterklaas in 1982, toen het nog leuk was.