Triest. Ella Vogelaar heeft een einde aan haar leven gemaakt. "Zij leed al geruime tijd aan depressies" aldus haar familie in een verklaring. Ella Vogelaar werd wereldberoemd als minister met de zogenaamde 'probleemwijken', die Vogelaarwijken genoemd werden en die binnen 10 jaar bolwerken van keurige aangeharkte leefbaarheid moesten worden. Dat mislukte faliekant, en de PvdA-top zegde het vertrouwen in Vogelaar op (en lanceerde de fenomenale Eberhard van der Laan). Maar het was allemaal weer de schuld van GeenStijl, aldus de NOS. En in ANP Photo is die gemene Rutger (nu op de NPO) zelfs de vierde foto. Come on guys. Dat is een eeuwigheid geleden, focus op wat echt belangrijk is en waag het niet te mailen of jullie dat bewuste tv-fragment mogen gebruiken. Depressies zijn echt zwaar klote. Zorg goed voor elkaar: 0900 0113