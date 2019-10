We lieten 'm ff liggen, want we wilden niet op de zaken vooruitlopen, en al helemaal niet trollen want dat mag niet van de Polizei. Misschien was het immers gewoon een ontevreden werknemer. Maar helaas: vanaf het "ongeluk" met een vrachtwagen in Limburg (Duitsland) wijst er toch weer een wijsvinger richting Allah. (Net als op dat politiebureau in Parijs waar een medewerker van de veiligheidsdiensten zijn collega's doodde - bij de islamitische man is een usb-stick met adresgegevens van collega's, en video's van onthoofdingen gevonden.) De dader in Limburg (Duitsland, verwarrend inderdaad) is een 32-jarige Syriër die "polizeibekannt" is en nu wordt verdacht van het toebrengen van lichamelijk letsel, drugsbezit en winkeldiefstal. NIET van terreur overigens, en ook niet van banden met salafisten. Maar dat wordt ook niet uitgesloten: "Der Festgenommene hatte nach Erkenntnissen der Behörden keine Kontakte zu militanten Salafisten oder anderen Extremisten. Der 1987 geborene Syrer soll bisher noch keine Aussage gemacht haben. Für ein terroristisches Motiv gebe es bislang noch keine Hinweise, es könne aber auch nicht ausgeschlossen werden, hieß es." Alleen de ZDF heeft bronnen die van terreur uit gaan. Getuigen hoorden de man Allah aanroepen en nou ja, het feit dat het om een 32-jarige Syriër gaat is ook wel een aardige hint. Er zijn acht gewonden gevallen, dus de schaffenschade valt ditmaal mee.

Ooggetuige: „Er blutete aus der Nase, seine Hände waren blutig, die Hose zerrissen. Er hat gesagt: Mir tut alles weh. Ich habe gefragt, wie er heißt. Er sagte mir, er heiße Mohammed.“