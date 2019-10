Niet dat we paniek willen zaaien. Maar we doen het toch! Waren eerst nog de snelwegen en boerenbedrijven in Natura2000 Gebieden de sjaak in de Grote Stikstof Hysterie van 2019. Nu zijn ook woningen binnen 5 km afstand van Natura2000 gebieden het haasje. Onheilspellende kaart (highres) van uw huis gemaakt door de griezels van de Geodienst van de Rijksuniversiteit in GroenLinks-bolwerk Groningen. Ziet er heul vrijblijvend en informatief uit, maar let op. Eerst krijgt u een brief thuis van D66/GroenLinks dat u moet verhuizen, daarna komt Jesse Klaver uw huis bulldozeren met een Caterpillar, en daarna komen vrijwillers van D66 heideplantjes op uw voormalig erf planten. Tabee Texel. Bye Bye Beemster. DoeiDoei Drenthe. Amen Achterhoek. Zwaai Zwaai Zeeland & Lalala Limburg. Vaarwel Nederland.

Het is mooi geweest...