Vrouwenorganisatie FAM (zoiets bestaat kennelijk) zou een boekpresentatie doen van het boek 'De weg naar gelijkwaardigheid!' van auteur Huub Salman. Want HUP VROUWEN! Uiteraard een vleugje religie hier en daar: bij Keessie van der Staaij moet mevrouwtje met haar lange zwarte rok effe opbokken naar de keuken en bij de islam is er ook wel het een en ander op te merken over de positie van de deerns. Besnijdenis, aparte ingangen, achter het mannetje aanhobbelen, zo'n saaie boerka, verboden contact te maken met de mannetjes, enzovoort. Heel erg stichtelijk allemaal. Enfin, Salman zal zoiets hebben opgeschreven, we hebben het boek nog niet gelezen. GroenLinks-wethouder Marianne Smitsmans wel, ze slikte die hele pil als een rode, en nu moet ze nog even van die klap bekomen. "In het boek wordt getrapt tegen religies en vooral tegen de islam. Het is zwart-wit, iedere nuancering ontbreekt." En nu is er in overleg met de FAM maar besloten de boekpresentatie af te gelasten wegens islamkritiek. Nu hoeven wij Smitsmans niet te vertellen dat er weinig te nuanceren valt als jij en je afwezige clitoris zijn uitgehuwelijkt aan je bloedeigen neef, maar daar komt ze zelf misschien wel achter als ze het boekje nog een keer leest. Hup kritiek, hup dingen benoemen, hup vrije meningsuiting!