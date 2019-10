Er zijn dagen dat we niet op Facebookpagina van ViraalVandaag komen en er zijn ook dagen dat we ViraalVandaag niet gebruiken als nieuwsbron om de stand van het land te duiden. Maar dit filmpje is toch wel uitermate geinig. Vier keer politie plus een vrolijke K9 die er wel zin in heeft komen de moskee binnen - dat lijkt wel het begin van een mop - en ze krijgen het aan de stok met een of andere knakker. Ziet er een beetje scripted uit maar helaas voor de politiemensen, die het schandalig genoeg nog presteren de man bijna te laten ontsnappen, is het kennelijk echt: "Situatie: gevaarlijk, onberekenbaar persoon heeft zich verschanst in Moskee (Rotterdam) en is in staat om iemand of personen iets vreselijks aan te doen. In nauw overleg met Moskee bestuur de Moskee met diensthond betreden en verwarde man kunnen overmeesteren. Die zit nog steeds vast." Prima overmeestering hoor, niks aan het handje joh. PS Volgende keer wel effe de schoentjes uit he, politie!