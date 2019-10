Het zal u vast zijn ontgaan, maar het was vorige week het Nederlands Film Festival. Nou houden wij hier op de redactie best van een beetje film op zijn tijd. Maar het is met film eigenlijk hetzelfde als met snacksauzen: smaken verschillen. Zo zijn wij niet echt te porren voor een film die gaat over wat Halina Reijn denkt over wat Carice van Houten denkt over de pik van de slechterik uit Aladdin. Een film waar op de toch vrij beperkte aftiteling een 'Poepbom Maker' (goed bezig Steven Hoes) voorkomt daarentegen, kan op onze onverdeelde aandacht rekenen. Dus kom er maar in jonge filmmaker Tom Elswijk. Dit is 'Ons Joske'.