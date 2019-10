Meevallertje voor Thijs Römer (die in 2014 niet werd onderzocht omdat het OM toen te druk was met door minister Opstelten voorgedrukte aangiftes) en die ene knakker van de Universiteit Utrecht met een hekel aan Thierry Baudet: 'Volkert waar ben je?' is volgens het Openbaar Ministerie geen bedreiging of opruiing, dus je mag dat gewoon zeggen typen in dit land. Het OM heeft trouwens geen idee waar Volkert is, want de man die in 2002 Pim Fortuyn doodschoot heeft geen meldplicht meer.

Mag gewoon!