Nederland was er niet beter op geworden met een narcistische megalomane omgevallen boekenkast aan het roer. Dat hij is vermoord is vreselijk want elke moord is vreselijk. En dat Volkert het OM manipuleert en dat slim doet is niet te ontkennen. Maar Nederland was er niet op vooruit gegaan met Pim aan het roer. Een politicus die geen bruggen kan slaan redt het niet. Hij was polariserend en dat is per definitie niet slim als je wat wilt bereiken.