Lees maar, er staat wel wat er staat. Marianne Thieme, het gisteren opgestapte kamerlid en fractievoorzitter van de Dierenpartij, was helemaal niet ziek. Vorig jaar oktober ging Thieme voor langere tijd met ziekteverlof. Wij nog heel fideel Get Well Soon Dierenpoes roepen en vegetarische fruitmanden laten bezorgen. Wat er precies aan de hand was, dat was natuurlijk een privé-kwestie. En wat Thieme precies mankeerde daar deed de partij geen uitspraken over (Story). Vrouwendingetje dachten we. Maar nu blijkt volgens de Volkskrant dat Thieme helemaal niet ziek was, maar even een paar maandjes kwalitijd had opgenomen, om uit te slapen, lekker te Netflixen, alle Zeven Zussen uit te lezen in het vliegtuig (om over het dagenlang ronkebonken met Engelen maar niet te spreken).

Bottomline: deze vrouw heeft de kluit ordinair belazerd en zou eigenlijk met kop & kont de kamer uitgeflikkerd moeten worden (zonder wachtgeld) ipv hart-onder-de-riem tweets van collegae, alsook een afscheidsspeech van Voorzitter Arib. En dan geven we dat obligate bosje bloemen wel aan iemand die wel echt ziek is.