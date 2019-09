Daar gaan we dan, voor de Grand Prix van Raceland. Geen racehistorie, geen traditioneel circuit, geen goede coureurs, geen automerken (Lada telt niet), eigenlijk is het helemaal niks, maar wel lekker veel gas en olie en dat is ook wat waard. Ook heel erg benieuwd wat de Russische chapters van Rust bij de Kust cum suis allemaal voor elkaar hebben gebokst bij Oom Vlad, ten tijde van de aanleg het circuit in Sochi. Max Verstappen start op P9 omdat er weer eens een straf is uitgedeeld, dus laten we hopen op een mooie inhaalrus. Vooraan gaat het tussen de Ferrari's en Lewis Hamilton en die zijn alledrie niet te pruimen. Hup Lance Stroll! Live kijken op TandartsTV en tweets na de klik.

UPDATE: Leclerc loopt alweer te mieten over teamorders. Vervelend ventje is het toch. Max vooralsnog op P7.

UPDATE: Lol, Vettel raus. Max op weg naar P4.

UPDATE: Lewis Hamilton wint. Bottas 2, zeurpietje Leclerc 3 wegens de sjaak bij VSC. Max inderdaad 4.