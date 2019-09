All rise. Want zolang de voorraad strekt is dit Nederland, en in Nederland staat het klasje op als de leraar binnenkomt.

Dr. Baudet bekleedt de online leerstoel politieke ondermijning en specialiseert zich in verweesde volkeren opnieuw verankeren in hun geschiedenis. Vorige week werd de reeks aangekondigd, en nu dus les 1. Gaat over Frans van den Enden (1602 - 1674). Nooit van gehoord, maar wij zijn dan ook exact wat er mis is met Nederland. Schijnt een uitmuntende lul geweest te zijn, was leermeester van Spinoza, stichtte een Latijnse school aan de Amsterdamse Singel en stemde FvD. Nee maar even, best wel waardevol dit natuurlijk, je vraagt je af waarom de VVD nooit zoiets simpels ondernomen heeft.