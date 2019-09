Hallo kindertjes in Afrika die wel naar school willen maar niet kunnen omdat ze mama moeten helpen in het huishouden of papa moeten ondersteunen met het verbranden van autobanden! De absolute voorhoede van onze beroepsbevolking beleeft zó weinig plezier in hun 2k+ werk dat ze zich obstinaat de pleuris vervelen en daar nog bijna aan onderdoor gaan ook. Dat werkt zo: je dag is ZO gruwelijk slaapverwekkend dat je iedere avond van ellende niet meer van de bank komt. Dan zoek je geen andere baan, maar dan ga je naar de dokter en misschien krijg je wel een officiële diagnose, en daarna loop je gewoon naar de krant en dan zeg je: "Goh in het verleden had ik toch een baan waar ik me helemaal suf verveelde!" En dan schrijft de journalist van de krant gedwee op dat jij in het verleden geen fuck te doen had, maar dat je nu wel gewoon leuk werk hebt, want dat heb je, anders was je niet in de krant gaan staan. Tot dit groepje dappere strijders, stelletje Gallische dorpelingen, behoort Rilana Maas (35) uit Breda, alsook de evenzo dappere Wendeline ten Kate (29) uit Den Haag. Zij hadden in een verleden een saaie baan, en nu niet meer. Gefeli meiden.