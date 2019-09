50.000 donkerwitte Amerikanen uitzinnig. Two Nations under heel veel goden!

The USA Loves India! https://t.co/xlfnWafxpg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 22, 2019

'Howdy Modi' heette het benefietconcert ter gelegenheid van de wetmatige annexatie van Kashmir. Mooi man, de christelijk-hindoestaanse AS VAN HET GOEDE al vanaf het glorieuze jaar 1605 springlevend! We hadden Indiase danseressen, Texaanse cheerleaders en 50.002 kampioenen. Die 4.4 miljoen Amerikaanse Indiërs vormen namelijk niet zomaar een minderheid. Hun modale inkomen per huishouden ligt rond de $100.000, terwijl dat voor inheemse Amerikanen en alle overige immigranten gemiddeld respectievelijk $56.000 en $51.000 bedraagt. De lijst van notabele Amerikaanse Indiërs is dan ook lang. Google CEO Sundar Pichai om er bijvoorbeeld maar een te noemen. Na de breek het gehele evenement in beeld gebracht door de enige objectieve nieuwzender van Amerika.

Ook CNN was erbij