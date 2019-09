Iedereen die ooit een lijntje coke door de neus heeft geboord (of door de neus geboord zag worden, afhankelijk van de kwaliteit) s.v.p. eerst naar het hoekje schamen wegens de moord op een advocaat.

Bedankt.

We zijn in dit land zo druk met het berispen van whatsappfietsers, houtkachelstokers en overige wetsovertreders die bovenaan de prioriteitenlijst prijken, dat we die op de achtergrond kabbelende dopingoorlog (hoofden op straat, broer van de kroongetuige dood, etc.) al lang en breed verloren hebben. Maar DAT ZULLEN WE NOG WELEENS ZIEN, mocromobsters, want wij hier in Nederland hebben VOC-mentaliteit. If you can't beat them, join 'em! We moeten de doping maar eens lekker gaan legaliseren. Je snuifterijen op woensdagochtend samen met je kaascroissantje meenemen bij de Albert Leijn, je goedkope (doch kwalitatief uitstekende) pilletjes bij de Pildl, je wietje bij de Blowmar en voor de hardere troep gaan we naar de Crystal Marqt - het is er weliswaar schofterig duur maar dan kun je wel lekker pronken met een keurmerkje en rondbazuinen dat je zo'n bewuste makker bent. En ze bezorgen in de toekomst nog aan huis ook! Ander idee: de drugspolitie van Ferd Gabberhouse en z'n maten van WC-Eend. "Die suggestie werd eerder gedaan door het CDA en anderen en Grapperhaus zei vandaag dat dat idee hem erg aanspreekt." JOH.

