Zo. Het gepalaver voor Oranjepaupers van Prinsjesdag is weer voorbij. Tijd voor de debat over belangwekkende zaken. Zoals: Wie heeft er een baard en wie niet? Zitten er nog Zwarte Pieten op de publieke tribune? Zijn die vleermuizen van DENK met of zonder tüteren van huis naar Haag gereden? Is de Designated Survivor niet van een keukentrapje gelazerd in Straatsburg? Hoe was Jesse Klavers vliegreis naar Barcelona? Heeft Harry van de Molen nog tompoucen over? En liep Geert Wilders nog mensen voor de voeten? Komen we vandaag allemaal te weten, als iedereen weer Normaal & Rustig doet tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van het Jaar des Waanzins 2019. (Geen) zin in - hoewel: Wilders mag beginnen (sprekerslijst) dus de opening is in ieder geval nooit saai. Livestream na de lees verder!





Oh en deze nog, voor de toekomst van uw kinderen