Het is weer Prinsjesdag. De traditionele dag dat minister Hoekstra het koffertje met de Miljoenennota aan de Kamer aanbiedt media met gewone mensen bellen om te kijken of ze nog een beetje geld overhouden aan het eind van de maand. Nou? En wat denkt u? Peter merkt dat er elke maand iets meer geld uitgaat dan er binnen komt. Wim komt niet meer in aanmerking voor een hypotheek. Melissa vraagt zich af waar ze het allemaal voor doet. Paul kan zich niet herinneren wanneer hij voor het laatst kleren heeft gekocht. Een tientje per maand is veel geld voor Janneke. Leo is bang dat de pensioenen gekort worden. Coby vraagt zich af hoe leefbaar de aarde straks nog is. Eric wordt gepest door zijn collega's. En Frits mag op dinsdag niet eens op zijn werk komen en moet vrezen voor zijn baan. Verdomme Wopke Hoekstra. Doe er eens wat aan!





Kabinet maakt zich vooral druk om eigen klimaat