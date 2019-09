Ja, stak de 19-jarige uit Roosendaal daar toch even een islamitische staaf in Uurwerk Nederland. Haar identiteit kon niet vastgesteld worden tijdens de controle van haar persoonlijke reisabonnement, dus riepen de conducteurs de politie erbij. De agenten gaven haar twee opties. 1) Het land uit Alsnog haar snuitje laten zien of 2) meelopen naar een aparte ruimte om daar te wachten op een vrouwelijke politieagente. Een uiterste maatregel was een aanhouding onder de Wet op de identificatieplicht. Je verwacht het niet maar "Volgens de politie wilde de vrouw dat een vrouwelijke agent de trein in zou komen. Maar dat was met het oog op de wachtende passagiers geen optie voor de agenten." Uiteindelijk besloot ze alsnog tot fitna en liet ze haar gezicht zien en leefde ze nog lang en bedekt. Maar die 200 passagiers hè, die krijgen hun 20 minuten nooit meer terug, en die uit de logistieke file erachter ook niet. Zou het trouwens om de 19-jarige Elham uit Roosendaal gaan?