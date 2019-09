Landgenoten. Laat zitten die gehaktbal met jus en doorgekookte Frieslanders met extravette jus en aambeivie. Met gezwinde spoed naar uw tv-toestel. Want de zelden in de media verschijnende Kluizenaar Minister-President is op televee. EXCLUSIEF op Nederland 1, dat centjes krijgt (800 miljoen) van diezelfde minister-president. Rutte komt vertellen hoe GEWELDIG we het hier in Nederland hebben, dat iedereen er op vooruit gaat, dat de middeninkomens spekkoper zijn (en de Oranjes helemaal), dat er allemaal huizen gebouwd worden voor uw kinderen vakmigranten. En dat allemaal dankzij Het Beste Kabinet Sinds De Romeinen Vertrokken. Wees erbij op STAATSOMROEP1. Daarna auto aftanken, want morgen op Prinsjesdag is het dubbeltjes duurder wegens WOIII.