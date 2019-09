Tweede Dinsdag in September. De Propagandakabouter van De Elite mag weer vertellen dat het UITSTEKEND gaat. "De kwaliteit van leven van Nederlanders is gemiddeld hoog, maar is in de afgelopen tien jaar niet toegenomen."

Goedemorgen, koffie en potsierlijke momentopname-pdf'jes! Ieder jaar rond deze tijd, gepeild op het goeie volkshumeur van de meteorologische voorjaarsconjunctuur, geschreven tijdens een nieuwsluw reces en gepubliceerd vlak voordat de Miljoenennota lekt: De Sociale Staat van Nederland!

Gemiddeld geven Nederlanders hun eigen leven een 7,8 en dat is hoog dus wat zeuren we nou met ons allen zou je denken, maar tegelijkertijd vindt 54% van de Nederlanders dat het "de verkeerde kant op gaat" met het land, ziet 76% "een (zeer) grote tegenstelling tussen arme en rijke mensen" en "Als we mensen vragen tussen welke groepen zij conflicten zien, staat het verschil tussen allochtone en autochtone Nederlanders bovenaan: 69% ziet een (zeer) groot conflict tussen beide groepen." Extrapoleren op die uitkomsten doet het SCP maar niet, het plaatje van deze momentopname is al lelijk genoeg.

Ook een leuke: "Het politiek cynisme is niet afgenomen: 51% vindt dat mensen zoals zij geen invloed hebben op wat de regering doet, 44% denkt dat kamerleden en ministers weinig geven om wat zij vinden en 60% vindt dat politici te veel letten op machtige groepen in plaats van op het algemeen belang" - en dientengevolge is nog altijd 67% vóór het referendum. Dus kan het SCP heel eufemistisch schrijven dat 'het vertrouwen in instituties in 2018 hoger was dan in de periode 2010-2017', maar behalve de politie (die een krappe 5,5 haalt), is het uitermate somber gesteld met Ons Vertrouwen in rechtspraak (46%), bedrijfsleven (44%), regering (24%) en kerken (14%, tabel).

Als respondenten "spontaan" een probleem mogen noemen van de SCP-ambtenaren, noemen ze immigratie/integratie het vaakst: "Op het gebied van immigratie vindt men dat er te veel vluchtelingen naar Nederland komen, dat de opvang van vluchtelingen ten koste gaat van anderen en dat nieuwkomers zich onvoldoende aanpassen." Maar afleiding is onderweg, want sinds 2016 wordt Het Klimaat ook steeds vaker genoemd, dus drammen WERKT. Al met al heeft het SCP de cijfertjes weer zo positief/eufemistisch mogelijk geduid voor demense, en zelfs in hele hippe klikbare webzijdes gecodeerd, dus u mag weer naar hartelust parelduiken naar polarisatie over hoe GOED of SLECHT het met de Sociale Staat van Nederland gesteld is.

Nederlandschaamte!