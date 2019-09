Op zaterdagavond 5 januari wordt een vrouw overvallen in haar woning aan de Frans Halslaan in Soest. De vrouw is alleen thuis. Door de twee daders wordt zij hardhandig vastgebonden. Haar ringen worden vervolgens - onder bedreiging van een mes - van haar vingers losgeknipt. Ze wordt dan vastgemaakt aan haar bed met riemen, haar t-shirt wordt in haar mond gestopt en ze wordt gestoken met een mes. Vermoedelijk zijn de twee mannelijke verdachten gevlucht in een auto. Van één van hen is ook een compositietekening gemaakt. Hij was degene die het mes vasthield. De getoonde compositietekening

Dader 1 (kwam als eerste slaapkamer binnen)

donkergetinte huidskleur

mogelijk Somalische afkomst

sprak Nederlands met accent in straattaal

tenger postuur

ongeveer 1.60 m lang

maximaal 20 jaar oud

donkergekleurd jack met capuchon van merk North Face

grijze gladde trainingsbroek met bies (geel/blauw)

donkere wollen vingerloze handschoenen

witte sportschoenen

Dader 2 (kwam als tweede slaapkamer binnen)

donkergetinte huidskleur

mogelijk Somalische afkomst

sprak Nederlands met accent in straattaal

tenger postuur

ongeveer 1.70m lang

maximaal 20 jaar oud

donkergekleurd jack

donkergekleurde broek

donkere wollen vingerloze handschoenen

donkere sportschoenen

Eén van de daders had een soort beugeltje op de ondertanden. Wie weet wie de man op de compositietekening mogelijk is?





