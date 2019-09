En doorrr met de rechtszaak tegen het stuk moslimvullis dat alleen spijt heeft dat hij geen Nederlanders heeft gestoken op Amsterdam-Centraal. Want Nederlanders zijn varkens en Geert Wilders helemaal. Gisteren sloeg u al steil achterover van de malle antwoorden van de Afghaanse Omvolkert, en vandaag deel II met de strafeis en slachtoffer spreektijd enzo. Wordt het een FOEI-gesprek in de Stopera? Of toch een enkele reis boven de Noordzee met de C130 met SalafistenVersnipperaar™. Hier trouwens hoe ze bij The Daily Mail over de terreuraanslag van Jawed Salami schrijven, compleet met achternaam en ongebalkte foto's, zoals het hoort. Live RechtbankTweets bij de Tele, AT5 & AD. Liveblog bij Parool.