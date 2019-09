Er lijkt een onderste steen aan het schuiven te zijn in de MH17-rechtszaak. Kregen we afgelopen weekend al door dat er gedoe was ontstaan, omdat Rusland Volodymyr Tsemach bij een gevangenenruil met de nieuwe Oekraïense president wilde betrekken, vandaag lekte een explosieve brief van MH17-OvJ Fred Westerbeke uit. In de brief, die afgelopen vrijdag aan het Oekraïense Openbaar Ministerie verstuurd lijkt, meldt Westerbeke dat Tsemach geen kroongetuige is, maar verdachte. "De brief is gepubliceerd op een Oekraïense nieuwssite, NRC heeft de authenticiteit ervan vast kunnen stellen." Dat betekent dat er nu dus een vijfde MH17-verdachte is geïdentificeerd en wel deze Oekraïner, commandant van de luchtafweereenheid in Snizjne, die betrokken zou zijn bij het afvoeren met de BUK waarmee MH17 is neergehaald.

Opvallende passage in de brief: "At this moment, the National Public Prosecutor's Office is not in the position to share the content of the above-mentioned information with other members of the Joint Investigation Team." Hier staat dus eigenlijk dat onderzoek doen samen met België, Australië, betrokken land Oekraïne en de wappies uit Maleisië helemaal niet zo handig is. Kennelijk heeft het OM goede redenen om partnerlanden niet meteen van alle onderste stenen op de hoogte te brengen. Niet zo vreemd, aangezien de brief in zijn geheel gelekt is (lezen kan na de breek). Later ongetwijfeld meer.

Brief