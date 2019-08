Die van de Volkskrant laten even een klimaatneutraal proefballonnetje op hoor. Wat nou als NL rechtstreeks verantwoordelijk is (samen met Bolsonaro uiteraard) voor de branden in de Amazone? Want u dacht dat ze wel klaar waren na die diepgravende analyse dat er ijsberen sterven omdat iedereen en z'n Kees af en toe een Cornetto eet. Nou mooi niet, want in een dapper een-tweetje met GroenLinks is het nu de beurt aan soja en dan niet uw soja bakfietslatte wAnT dAt iS slEcHtS eEn KlEiN GeDeeLtE maar wel de veehouderij - die toevallig allemaal duurzame RTRS-soja (* en *, pdf) gebruiken. Enfin, de suggestie opwerpen dat Nederland RECHTSTREEKS VERANTWOORDELIJK is voor de Amazonefik, nu wordt-ie wel erg mooi. Schrijf maar op Sywert, sojaschaamte, terwijl we ook gewoon de schuld kunnen geven aan Volkskrant-lezeressen in de overgang. De ergste soort.

