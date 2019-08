Ja, Ben & Jerry's, hoe bewust en verschillig jullie campagnes ook mogen zijn, met elke halve liter-bak van ongeveer 19 euro per stuk trappen JULLIE die arme Greta weer een trede dieper het spectrum in. Maar goed, de Volkskrant zet hun beeldenstorm die alleen maar kan eindigen in onze collectieve rituele zelfmoord zodat de Afrikanen nog een paar eeuwen extra hebben voordat het licht definitief uit gaat weer voort. Een kruisvaart tegen voortplanting, vertier en verlossing (die in dit leven immers niet mogelijk is). Kosten noch moeite, want zelfs een heus filmpje dat echt geen branded content is. Nou, wij schamen ons in ieder geval KAPOT inmiddels dat we ooit op Kees Verhoeven gestemd hebben. Als we dit destijds hadden geweten, nou mooi niet.

O P Z E G G E N dus.