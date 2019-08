Komen er verkiezingen aan of zo? IJsfeeks Ollongren staat in haar eentje op de silent disco van het Democratiefestifaal te veinzen of ze enorm voor algemeen kiesrecht is, die daklozendader van de GrrristenUnie wil dat zijn partij het homohuwelijk erkent terwijl dat die al achttien jaar in wetgeving vastgelegd is omdat vooruitgang niet wacht op de goedkeuring reserverefo's, en nu roept die popijopi schoenenfetisjist van het CDA weer dat zijn partij het Forum voor Democratie uitsluit van regeringssamenwerking. Want "flirt met Rusland" en "fout-rechts", zegt hij tegen in een podcast met een D'66-voorlichter. Ten eerste is Hugo nog helemaal geen partijleider (en mogen we voor zijn partij hopen dat de leden voor Wopke Hoekstra kiezen want die kan wél meer dan alleen de getapte jongen uithangen), ten tweede: sinds wanneer worden zulke dingen besloten zonder verwarrende stemprocedures met gele en groene kaartjes, en ten derde: hoe kan Kajsa het gepeupel ooit geloofwaardig over haar liefde voor democratie voorliegen als coalitiepartners een partij met de potentie om tot regeringsformaat uit te groeien op voorhand uitsluiten van het democratische uitvoeringsproces? Zeg Hugo, hebben jullie nou godverdomme nog steeds niks geleerd van twee, drie decennia electorale verwijdering? Maar goed. Wie zegt dat het Forum voor Democratie na de volgende verkiezingen niet groter is dan het CDA, en dat Huichel de Jonge hiermee zichzélf alvast buiten de formatiegesprekken heeft geplaatst?