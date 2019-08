Kijk, dat er iemand wordt gemept met ijzeren pijp, plank met spijkers, helm en uiteindelijk in z'n klauw wordt gestoken kan natuurlijk gebeuren. We leven hier tenslotte in een gaaf land en akkefietjes los je op met je knuisten dan wel met wapens. Wat het dan helemaal typisch Nederland maakt, is dat de drie jochies van een jaar of achttien de zestiger voor de zomer ook al in elkaar wilden bietsen. De buurt belde de politie. "Maar we werden doorverwezen naar de wijkagent. Die kwam pas vier weken later een keer kijken. (...) We hebben de politie op tijd gewaarschuwd, maar ze hebben al die tijd niks gedaan. Uiteindelijk is het dan te laat. Hij bloedde als een half geslacht varken. Zijn handpalm lag helemaal open." Nou bedankt he, politie Oost-Brabant! Zeker druk met andere dingen. Waar kan de rekening heen?