Af en toe Vaak proberen we in Nederland echt een gooi te doen naar de wereldtitel kleinburgerlijke achterlijkheid. Nu dit weer. "Ambulancebestuurders in de regio Amsterdam kunnen binnenkort een verkeersboete krijgen na een spoedeisende rit. (...) De aanpassing van het verkeersboetebeleid betekent dat prenten in principe verhaald worden op de bestuurder en ingehouden worden op de eerstvolgende salarisbetaling." Dus jij gassen naar een plek waar iemand uit ligt te bloeden. Je kreeg van je leidinggevende immers al op je kop vanwege de aanrijdtijden. Kom je daar aan, ontvang je eerst een paar tikken van het neefje van het slachtoffer. Jij met die gast die in de kreukels ligt naar het ziekenhuis sjezen, mentaal een flinke opdoffer gehad natuurlijk. Zit je nog maar aan het begin van je megashift. Kom je gesloopt thuis, is de maandelijkse belediging net genoeg om je huur van te lappen. Krijg je er een gratis verkeersboete bij. Kun je in bezwaar gaan, zit je weer drie avonden paperassen in te vullen. Leuk man, andere mensen helpen.