Ze weten het ook allemaal niet meer bij de sociaalschizofrenie. De zwakzinnige helft van de PvdA vindt het allemaal wel prima dat de uitgehuwelijkte vrouwtjes metzonder clitoris door hun uitgehuwelijkte neefje in een stoffen gevangenis gepropt worden, die helft is meer van de lijn wijlen Öztürk, de andere helft vindt dat minder prima. Wel prima Hendrik Jan Biemond, nono uit Amsterdam die zichzelf en zijn carrière heeft gediskwalificeerd met zijn lollige boerkagebbetje, niet prima Lodewijk Asscher, landelijk partijleider en iemand die vermoedelijk wel iets kan. Maar ja. "Ik vind de wet goed verdedigbaar. Het debat is extreem gepolariseerd en ik geloof niet dat we er een groot probleem mee oplossen, maar het is prima dat mensen elkaar in het openbaar vervoer en het onderwijs kunnen herkennen." Wat is dat toch, dat politiek correcte meninkje om maar niemand op de teentjes te trappen, om die boerka te accepteren als een cultureel verschijnsel, als spillover van de gezellige islam. "Geen groot probleem." Moderne slavernij, helemaal geen groot probleem joh. Je moslimmakkers zitten allang bij Kuzu, hoor. Zeg nou gewoon een keertje dat we niet meer in de middeleeuwen leven, dat het fucked up is dat de vrouw in die zwarte eigendomspapieren over straat moet, met die aparte ingangen, stramme regeltjes en die humorloze baardmannetjes overal, in plaats van dat gesteggel over 'elkaar herkennen'. Die boerka is zoooo 192.