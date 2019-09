In navolging van onze gezamenlijke jacht naar het beste muzieknummer ooit en de beste film ooit dan hier onze queeste naar de waarheid inzake de beste computergame ooit. De belangrijkste en eigenlijk enige maatstaf voor ons is Von Loghausen, die zit immers op computeren, komt-ie met dit: "Waar ik toch wel belachelijk veel tijd in heb zitten is Elite Dangerous. Een space sim mmo waarin je helemaal zelf kan kiezen of je gaat bountyhunten, verkennen of anderssoortig rijk worden, en daarbij steeds andere vaartuigen en upgrades kan kopen. Vooral handig met een podcast of mild interessante tv-serie op tweede scherm." Nooit. Van. Gehoord! De keuze van de rest van de redactie staat zoals altijd hieronder, begeef uzelf in het feestgedruis van het digitale marktplein en leg ons maar eens uit wat de beste game ooit is / was - opscheppen over hiscores, ratings en rankings op ClanBase (rip) mag uiteraard ook.

Von Loghausen - Elite Dangerous

Mosterd - Unreal Tournament (1999)

Van Rossem - Super Mario Kart 64

Spartacus - Halo 2 ("of Red Alert 2, kies maar")

H. Okamoto - Destiny

Ronaldo - Civilization I

GU - Super Mario World (SNES)

Pritt - WarBirds