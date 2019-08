Twee Rotterdamse agenten zijn overgeplaatst wegens 'wangedrag' bij het doorzoeken van een woning. De wouten vonden drugs in de woning, maar tevens de (mogelijk overheerlijke) vibrators van de vrouw des huizes. Potje zwaardvechten, natuurlijk. Voorts haalden ze lekkere blikjes frisdrank uit de ijskast, grapten ze de blafhond neer te steken en weigerden ze de vrouw 'te doen' wegens geen make-up. Bleek allemaal uit de beveiligingsbeelden. En nu zijn de agenten OVERGEPLAATST. Probeer maar eens een diender harder in diens straffe rechtvaardigheidsgevoel te treffen dan met een overplaatsing. Lukt je niet. Overplaatsing is de procedurele doodstraf, de degradatie naar het tweede team. Waarschijnlijk ook nog wapen inleveren. Materiële sterilisatie. En ze gaan wel lekker he, bij de politie. Ze gaan op non-actief wegens drugs. Ze gaan op non-actief wegens lekken naar de mocro's. Ze gaan op non-actief wegens allerhande onprofessioneel gedrag. Wegens computervredebreuk. Wegens allround verdrietig. En u maar afvragen hoe het kan dat er niemand komt opdagen nadat een stel padjakkers je huis heeft leeggehaald toen je aan de Spaanse Costa in je pina colada zat te roeren. PS Joehoe meneertje, doe die MP4 eens mailen.