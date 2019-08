Wat denken Jan en Jannie, twee zware drugscriminelen uit Hasselt, wel niet. Paar van die wietplantjes in de eigen tuin voor de huidziekte van Jannie. Nou dat gaat zomaar niet in Nederland. Straks ligt er weer ergens zo'n afgesneden hoofd van een of andere hitman voor de deur van de waterpijptoko en dan vragen we ons allemaal weer af hoe het zo ver heeft kunnen komen. Nee, drugscriminaliteit smoren we in de kiem. De buurtgenoot die een anonieme overlastmelding heeft gedaan, ook al zo'n dappere dodo. Gelukkig zijn die paar plantjes fluks verwijderd door de sterke arm der wet. En zo kunnen alle inwoners van Hasselt weer rustig slapen, en kunnen we tevens concluderen dat de politie haar prioriteiten weer eens goed op orde heeft.

Criminelen, bah bah bah