Dan kunnen we ons allemaal wel druk gaan zitten maken over welke van de 82 vegaburgertjes nou de lekkerste is, of 'zwientie tikken' nog wel mag en of het schadelijk is om alcohol te drinken in de zon, maar in Apeldoorn steekt een of andere zwakzinnige idioot een konijn in de fik en als dát het niveau is in dit land ben je echt wel gedegradeerd uit de ethische Eredivisie. Wat nou als we de sadistische acties gewoon lekker gaan terugkaatsen op die vieze dierenbeulen? Wie een kat verzuipt gaat zonder zwembandjes overboord de Maas in, wie pijltjes schiet naar een zwaan moet met de billetjes bloot voor Raymond van Barneveld en wie een konijn in de fik zet mag de houtkachel van Sjinkie aansteken. Een KONIJN verbranden, hoe verzin je het.