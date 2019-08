Verkeerslichten. Worden al jaren BELACHELIJK gemaakt door Nederlanders, die "stoplichten" zeggen. Is echt niet meer van deze tijd. Het zijn verkeerslichten. En verkeerslichten hebben ook rechten. Vraag het de verkeerslichten in Almelo maar. Sinds die walgelijke grap van Herman Finkers (de Wierd Duk onder de cabaretiers) wil geen verkeerslicht nog in Twente werken. Wat zou u er van vinden om de rest van uw leven op 1 plek te moeten staan, en dan alleen maar de godganse dag rood - oranje -groen moeten tetteren? Nou dan. Geen verkeerslicht is illegaal. Bevrijd ze allemaal! (Uit het persbericht van het Verkeerslichtbevrijdingsleger Nederland, afdeling Amersfoort.)