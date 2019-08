De politie, die nooit zomaar mededelingen doet over de identiteit van verdachten en die zonen van burgemeesters net zo behandelt als ieder ander, heeft gisteravond een snelheidsovertreder net zo als ieder behandeld. Team Verkeer Oost-Nederland is aan het speedshamen geslagen omdat een Eredivisievoetballer 40 kilometer per uur te hard reed. Nou zijn mensen die 40 kilometer per uur te hard rijden ontzettende kloteklappers of ze nou in de Eredivisie voetballen of niet, maar wij vragen ons af of het beroep van de overtreder ook relevant was geweest als het om bijvoorbeeld een officier van justitie was gegaan. Of hoopt men dan op discretie omdat publiciteit hem nog jaren kan achtervolgen? Team Verkeer Oost-Nederland geeft er geen antwoord op, die zijn namelijk te druk met lachen om hun eigen woordspeling. Mocht u benieuwd zijn om welke speler het gaat, dat leest u over een maand wel op de voorpagina van de Telegraaf.