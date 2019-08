Omdat de popo voor een beetje bereik volledig afhankelijk is van anderen moeten we die blauwe makkers maar weer eens een handje helpen, teneinde de straten te ontdoen van allerhande schorem en ellende. Bij voetbalrellen (het allerdomste ooit, echt nog dommer dan in je broek poepen) tussen twee clubs in de absolute kantlijn van het Nederlandse profvoetbal maakten de drie knakkers hierboven zich schuldig aan 'ernstige geweldpleging'. Ze zijn supporter van FC Den Bosch, vorig seizoen heel erg knap vierde in de Keukenloods-Liga, en komen vermoedelijk dus ook uit die regio. Twee tokkies en een knaapje. Bent u of kent u deze tokkies of dat knaapje? Bel dan de wouten.

Tokkie

Tokkie

Knaapje