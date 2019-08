Want de woordkeus, dat was het probleem...

"Het woord kadavers was heel ongelukkig gekozen", zegt de politie Den Haag tegen de nabelbelgen van de Basisweg nadat er OPHEF ontstond over een iets te luchtige tweet over de straathandel in lijken van doodgemartelde dieren vanuit open vrachtwagens langs de openbare weg. Want de woordkeus, dat was het probleem. Niet het feit dat de straathandel in lijken van doodgemartelde dieren vanuit open vrachtwagens langs de openbare weg nogal schuurt met de gebruikelijke routes van wet- en regelgeving die mensen moeten volgen voordat ze de vergunningen & HAACP-diploma's bemachtigen waarmee ze een broodje ham mogen serveren. Nog meer schuurt het gevoel dat er voor die ene religie allerlei regels lijken te worden gerekt & gebogen door selectief geblinddoekte "handhavers" die tegen geschrokken, verontwaardigde of gewoon kritische burgers een "niets te zien, gewoon doorlopen"-riedeltje afdraaien terwijl de lijken van doodgemartelde dieren vanuit open vrachtwagens langs de openbare weg worden verkocht.

Ook volgens de voedsel- en warenautoriteit is er allemaal niks aan de hand. Die beweren dat al die middeleeuwse food trucks een gemeentelijke vergunning hebben, en onder toezicht van de NVWA staan (diezelfde NVWA die een nalevingsperecentage van hygiëneregels bij slechts 60% van de shoarmazaken "effectief" noemt, inderdaad). Geloven we, met alle respect voor andermans religieuze overtuigingen, natuurlijk helemaal niets van. En wij vonden "kadavers" best een uitstekende woordkeus. Alleen zijn we gewend dat die bij een confrontatie met het dogmatische uiteinde van de islam meestal ónder de vrachtwagen liggen, en niet achterin. "Schrik er niet van", ies halal. Vrijblijvende warenkeuring na de breek.

"Jaaa en salaam, kom maar daar bij!"

Lekker schoon plek voor zo'n mes

"Deze? NVWA weet er van!"

"Stukje van deze schaap? OK munier"

"Kaik, zo in grote KOMO"

Is dat de pen waarmee de btw wordt genoteerd?

Jullie ook een fijn #offerfeest, kamelen!