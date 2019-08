OK, we weten allemaal dat agenten met twee stramme vingers op een ouwe Commodore met WP 5.1 aangiftes opnemen, en ook alleen als ze hun leesbril konden vinden. Maar dit is wel heel straf - terwijl de verdachte er ongeschonden vanaf komt. Wijkagent Wim Rietveldt uit Cool Zuid (010 centrum) piste bloed na een onvrijwillig treffen met een verdachte, maar de rechtbank oordeelde dat zijn aangifte "wat onduidelijk" was. Daar word je dan voor teruggeroepen van je vakantie, omdat ze op het bureau de diensten niet rond krijgen. De twitterlaven van MinJus Grapperhaus zijn al op het dossier gezet om de PR-schade te beperken en een kop compensatiekoffie aan te bieden (laat je niet misbruiken voor een fotomomentje, Wim!), maar dit krijg je niet recht geluld: de rechtsstaat vertrouwt zijn eigen dienders niet meer. Kunnen wij dan nog wel op de rechtsstaat vertrouwen?