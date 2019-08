En in godsnaam sloop 'm helemaal de moeder want vijf jaar na The Gray Chapter komen de gemaskerde mannetjes (dat mag dus niet meer in Nederland, makkers) van Slipknot met een aardverschuiving van een plaat. We Are Not Your Kind, zo heet het beest. Via de onheilspellende introductie van Insert Coin en het bizar melodieuze Unsainted word je rechtstreeks meegezogen in de motherfucking hel. Spotify-link hiero. Een. Grote. Moshpit van heavy metal, nu metal, rap metal, hardcore, geef het gehoornde beestje maar een naam, en net als je op het punt staat om compleet opgefokt allemaal levende wezens te begraven op een kerkhof breekt er weer zo'n mal melodieus refreintje uit. Goeiegenade jongens, wat een plaat - o ja wie liever zoete witte wijn drinkt met z'n vriendinnetje, Bon Iver heeft ook een nieuwe, na de klik, en dan bent u weer helemaal bij op muziekgebied.

