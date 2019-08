Diederik (33) komt uit Vleuten. Dan zeggen mensen weleens: "Ben jij Diederik van Vleuten, de grappenmaker?", maar dan antwoordt Diederik ontkennend, want hij vindt die cabaretier maar een suffe lul. Diederik is niet gewend aan schaars geklede mannen en vrouwen, want hij komt uit een gereformeerd gezin en naakte mannen waren vroeger nou niet bepaald onderwerp van gesprek aan de keukentafel. De Bijbel, daarentegen. Enfin, als Diederik dan toch moet kiezen tussen deze twee etalagepoppen, dan kiest hij voor de linker. Hij droomt al van een verre vakantie met de pop in kwestie, maar al snel realiseert hij zich dat anderen het wel gek gaan vinden als hij met een etalagepop naar de Bahama's vliegt.

Moniek de Vries (27, uit Veenendaal) is wereldreizigster, alleen is ze nog nooit verder gekomen dan de grenzen van de provincie Gelderland. Vandaag heeft ze het voor het eerst geschopt tot buiten de provinciegrenzen: Amsterdam! Ze heeft een dure slaapzak met comforttemperatuur -5°C bij zich, al denkt ze niet dat ze die nodig zal hebben. Ze boekt wel een hotel, ofzo. Moniek kijkt naar de schaars geklede etalagepoppen en denkt er het hare van, zoals ze in 2007 ook het hare dacht van de 7,2 die ze kreeg voor wiskunde. In haar optiek was haar prestatie toch al gauw een 7,6 waard.

Evelien Jonker uit Doetinchem is een bloedgeil dier, maar vandaag is het vrijdag en dan heeft ze een balansdag. Bovendien is ze hier helemaal niet voor de Gaypride: ze nam bij Arnhem de verkeerde afslag richting Doetinchem en plots stond ze in hartje Amsterdam. Enfin, Evelien loopt met gemengde gevoelens langs de etalage. Haar oog valt op het piemeltje van de etalagepop aan de rechterzijde en nu heeft ze zin in een Twister-ijsje, al was Knettertops vroeger haar favoriet.