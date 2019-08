De Kudo voor Verbeterde Kwaliteit van Leven in Dit Land gaat vandaag naarrr... Maarten Keppels, Procesverbeteraar Instroom Politie! Deze man is precies wat de @Politie nodig heeft in tijden van Akerbooms, onwil om nieuwe wetten te handhaven en eindeloze, gezagsondermijnende discussie over vermeende discriminatie door dienders. Eindelijk iemand die in voor iedereen begrijpelijke taal kan uitleggen hoe simpel en logisch een samenleving kan zijn. Maar. Gezond nuchter boerenverstand zou niet zo kunnen heten, als er niet een OORDELINGSLAWAAI aan opponente opvattingen in de comments onder het betoog op zou duiken. Want waarom zou je meedenken met een procesverbeteraar, als je ook op je eigen cynische stokpaardje binnen kan stommelen om de sociale situatie verder op scherp te zetten?