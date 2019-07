Geld geld geld. Als PSV zich plaatst voor de Champions League krijgt Nederland er weer een paar interessante voetbalpotjes bij op de televisie. Want GELD. Dan gaan grote merken GELD uitgeven aan reclames. GELD rondpompen, altijd goed. Dan gaan de fans een paar keer extra naar het stadion. GELD uitgeven aan shirtjes en sjaaltjes. GELD voor het openbaar vervoer. GELD voor benzine. Mag Guus Meeuwis weer een keer opdraven. GELD. Iedereen in dat stadion drinkt bier. GELD. Kan Markie van Bommel weer een paar spelertjes kopen met GELD en is hij wat minder zuur. Eigenlijk draait gewoon alles om GELD. Maar dan, tot slot, een belangrijke menselijke noot. Parkeerwachter Ruud kan van de bank af om het verkeer rond het stadion in goede banen te leiden - is hij ook een keertje weg van zijn bazige vriendin Mariëlle. En als PSV wint is Ruud altijd extra vrolijk en dat is dan weer gunstig voor Mariëlle. Dus hup PSV, live op Veronica.

UPDATE: RUST! 1-1 tussenstand, dat zou genoeg zijn voor PSV na de 3-2 thuisoverwinning. Goaltje hoor

UPDATE: PSV 2-1 eraf. Nederlander in Zwitserse dienst Ricky van Wolfswinkel maakt de winnende goal voor FC Basel. Wolfswinkel landverrader! Geen Champions League in Eindhoven. Dus ook keen keld.