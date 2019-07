Filmpje op de internets gevonden nav de gruwelijke perronmoorden in Duitsland - Eritreese Gleiskiller had trouwens zelf 3 kinderen. Moet wel Japan zijn, want daar gebeurt nooit wat, want in Nippon hebben ze grenzen, zelfs op het perron. Want er springen er nogal wat voor de trein daaro. (Google News). Gisteren circuleerden al Duitsche veiligheidsinstructies voor perrons ("Halten Sie mindestens zwei Meter Abstand zur Bahnsteigkante und schauen Sie nicht ununterbrochen aufs Handy.“ - blijf twee meter van het spoor weg en gluur niet constant op uw mobiel -red) en vandaag wordt in de Duitse pers al geopperd verregaande veiligheidsmaatregelen te nemen. Sicherheitsdiskussion nach tödlichem Angriff auf Jungen. Nu zijn die blokken Merkel Lego nogal onhandig op de perrons. Maar automagische hekwerken bij perrpns zoals hierboven gaan er gewoon komen, in onze schitterende cultuurmarxistische rubbertegelmaatschappij. Wen er maar aan. Arm Europa.

Dik hek. Wel wat laag.

Soort van waslijn, met 220 volt

Iets voor springruiters