Zoutelande, van de wodka, bokking en reddingsbanden, en sinds kort helaas ook van een tragisch speedbootongeluk. Een 33-jarige weggooier uit Koudekerke voer met zijn speedboot over een meisje van 15. Dood. Te veel gezopen, blijkt nu. 'Onder meer verdacht van het veroorzaken van het beschadigen van een ander vaartuig met de dood tot gevolg en het varen met te veel alcohol op'. Euh, beschadigen van een ander vaartuig met de dood tot gevolg? En zo is er weer een familie kapot door een dronken idioot, vergeten we moordenaars weer eens te behandelen als moordenaars en mag de dader de boel afwachten in vrijheid. Bananenrepubliek.