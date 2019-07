Mensen brace yourself. Greetje Wilders en zijn makkers gaan een allesvernietigende waterstofbom droppen op het establishment. Vergeet die gekunstelde trucjes van Thierry Baudet en Henk Otten. Dat is allemaal fake. Aandachtstrekkerij. Vergeet Frans 'aandacht' Timmermans, de vleesgeworden junk in het woord 'aandachtsjunk'. Vergeet Rob Jetten met zijn laffe instagramposts dat hij weer eens een broodje paling heeft gegeten bij de visboer. Het is een grote voorgekookte schreeuw om aandacht en vanaf nu zal die aandacht weer als vanouds naar de PVV gaan. De PVV nuket (ja van nuken) u straks allemaal de moeder. "De PVV moet aan de bak. We moeten ook minder braaf worden. Meer de grenzen opzoeken", aldus Geert in de krant. Nou Geert, dat komt goed uit, want de enigen die nu nog de grenzen opzoeken zijn de illegale immigranten. Wij zaten al te denken: wat heeft die gozer toch een stel suffe lummels om zich heen verzameld man. Nooit eens een relletje over Marokkanen, nooit eens iemand die zijn vrouw dwingt tot seks met andere mannen enzo, het is allemaal zo braaf, zo genuanceerd, zo overbluft door die snelle jongens van het Forum. PVV'ers doen shampoo in de haartjes, kammetje erdoor, Sesamstraat kijken en naar bed. En nu krijgen ze allemaal een trap onder hun hol van de Grote Leider. Eindelijk, zeg.