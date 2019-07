Kijk iedereen heeft problemen en dan is het een kwestie van ertegenaan en met een reuzensprong die problemen tackelen & overwinnen. EN DAT IS MOGELIJK wat wij je brommen. KIJK MAAR. Niks is onmogelijk en iedereen is geweldig.

PSSSST... Zelf angsten overwinnen?

Hieronder twee templates... Lekker zelf fotoknooien op Pixlr ofzo, mailen naar [email protected] Winnaar krijgt een krat bier!