Gevoelige persoonlijke gegevens van 11,5 miljoen auto's laten beheren door een semi-commerciële organisatie. What could possibly go wrong? Alles natuurlijk, vandaar dat iedereen en zijn Zwarte Cross veroordelende neefje op Telegram info over kentekens voor een zacht prijsje van de hand doet. Bij RTL Nieuws kregen ze na een onschuldig berichtje aan een goede bekende ineens info over het kenteken SO-505-S op het bureau en zijn ze aan het speuren gegaan. "RTL Nieuws vroeg de afgelopen periode de NAW-gegevens van een aantal kentekens op. Daarvoor hebben de bestuurders van de auto's vooraf toestemming gegeven. In alle gevallen ontvingen we binnen enkele minuten de juiste NAW-gegevens, en een enkele keer ook nog het juiste mobiele telefoonnummer." Lekker gevoel wel, word je door de Totale Lul van de Week de vangrail ingedrukt, weet ie ook nog waar je huis woont. De RDW vindt het allemaal verschrikkelijk, maar is ondertussen te begaaid om ervoor te zorgen dat de activiteiten van organisaties die het register gebruiken fatsoenlijk worden gelogd. "Daarvoor zijn deze organisaties zelf verantwoordelijk, stelt de RDW." Gaat u maar rustig slapen.